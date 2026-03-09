Maribor v ognju, avto na Betnavi namerno zažgan, policija išče storilca (VIDEO)

Danes popoldne je Maribor pretresel šokanten incident. Na območju Betnave je nekdo namerno zažgal osebni avtomobil, kar je lastnico vrglo v popoln šok in občutek nemoči. Dogodek je prizadeta oseba delila na svojem profilu na družbenem omrežju Facebook, kjer prosi občane za pomoč pri iskanju storilca. »Ko sem dobila klic in prišla na kraj, je bil moj avto že v plamenih. Občutek nemoči, šoka in jeze je nekaj, česar ne privoščim nikomur,« je zapisala lastnica.

»Težko verjamem, da obstajajo ljudje, ki so sposobni narediti kaj takega – brez razloga, brez besed, samo uničenje. To ni samo materialna škoda. To je občutek, da nekdo namerno poseže v tvoje življenje in ti pusti za sabo pogorišče.« Policija Maribor je incident že prevzela in preiskuje okoliščine dogodka. Strokovnjaki opozarjajo, da gre za kaznivo dejanje, ki lahko ogrozi varnost ljudi, zato se je nujno držati varnostnih navodil in ne poskušati sami iskati storilca. Video si lahko ogledate tukaj.

Incidenti, kot je ta, ne pomenijo le materialne škode. Psihologi opozarjajo, da lahko žrtve doživijo občutek ranljivosti in krivice, saj storilec namerno poseže v osebno življenje posameznika. Občutek, da nekdo uniči nekaj, kar je del vašega vsakdana, lahko sproži šok, tesnobo in dolgotrajno jezo. Varnostni strokovnjaki svetujejo, da v takih primerih žrtve poiščejo podporo bližnjih, prijateljev ali psihologa, ter aktivno sodelujejo s policijo, kar daje občutek nadzora nad situacijo.

Policijski nasveti: Kako ravnati v primeru sumljivih dejanj

Policija svetuje, da občani v primeru podobnih incidentov ravnajo odgovorno in mirno:

Ostanite varni in ne tvegajte – Če naletite na sumljiv dogodek ali osebo, se ne približujte in ne poskušajte sami posredovati. V primeru ognja ali nevarnih snovi lahko pride do resnih poškodb.

– Če naletite na sumljiv dogodek ali osebo, se ne približujte in ne poskušajte sami posredovati. V primeru ognja ali nevarnih snovi lahko pride do resnih poškodb. Zabeležite vsako informacijo – Podrobnosti, kot so opis osebe, avtomobila, čas dogodka ali gibanje okoli kraja, so ključnega pomena. Vsaka najmanjša informacija lahko pomaga policiji pri identifikaciji storilca.

– Podrobnosti, kot so opis osebe, avtomobila, čas dogodka ali gibanje okoli kraja, so ključnega pomena. Vsaka najmanjša informacija lahko pomaga policiji pri identifikaciji storilca. Posnetki iz kamer so zlata vredni – Dash-cam posnetki, varnostne kamere doma ali v trgovinah v bližini lahko ponudijo ključen dokaz. Posnetke ne spreminjajte in jih čim prej posredujte policiji.

– Dash-cam posnetki, varnostne kamere doma ali v trgovinah v bližini lahko ponudijo ključen dokaz. Posnetke ne spreminjajte in jih čim prej posredujte policiji. Delite informacije odgovorno – Če se odločite za objavo na družbenih omrežjih, vedno preverite verodostojnost informacij in ne širiti nepotrjenih govoric.

Kako lahko pomaga lokalna skupnost

Lastnica avtomobila prosi vse, ki so bili danes popoldne na območju Betnave, da pomagajo pri iskanju storilca: