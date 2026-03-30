Mariborčan nasedel kripto prevari: po enem kliku izginilo 5700 evrov

S PU Maribor sporočajo, da se je oškodovanec iz okolice Maribora odzval na poziv neznanca k vlaganju v kriptovalute in namestitvi aplikacije za oddaljen dostop, kar je storil ter nudil občutljive bančne podatke, pri tem pa je bila izvedena bančna transakcija v višini okrog 5700 evrov.

Mariborski operativno komunikacijski center je med 5. uro včeraj in 5. uro danes, 126 klicev, med temi 59 interventnih, oz. takšnih, da je bilo potrebno posredovanje policije. V opisanem času smo obravnavali tudi: 9 kaznivih dejanj, 5 prometnih nesreč I. kategorije in 7 prijav kršitev javnega reda in miru, od tega 4 v zasebnem prostoru.