Mariborčan nasedel lažni elektronski pošti, nato sledil še telefonski klic: Ostal je brez 120.000 evrov!

Mariborski policisti obravnavajo spletno goljufijo, v kateri je občan ostal brez vrtoglave vsote denarja. Vse se je začelo z na videz nedolžno elektronsko pošto o posodobitvi bančnih podatkov. Nato je sledil telefonski pogovor z neznancem, ki je žrtev prepričal, da mu omogoči dostop do bančnih storitev.

Posledice so bile hude

Mariborski policisti tako preiskujejo spletno goljufijo, v kateri je občan izgubil približno 120.000 evrov. Goljufi so ga ujeli v past z lažno elektronsko pošto, v kateri so ga pozvali k posodobitvi bančnih podatkov. Moški se je na sporočilo odzval, nato pa sledil še navodilom neznanca po telefonu. S tem je neznancu omogočil dostop do svojih bančnih storitev. Sledili sta dve bančni transakciji v skupni vrednosti približno 120.000 evrov.

Goljuf jo je kontaktiral preko aplikacije viber Celjski policisti poročajo, da jih je občanka včeraj obvestila, da je bila žrtev spletne prevare. Goljuf jo je kontaktiral preko aplikacije viber in jo nagovoril k poslu, ki je obetal visok dobiček. Občanka si je v ta namen uredila kredit in sredstva nakazal na dva transakcijska računa. Ko se ji goljuf ni več oglašal je videla, da gre za prevaro.

Dve transakciji in vrtoglava izguba

Primer iz Maribora znova opozarja, kako nevarna so lahko elektronska sporočila, ki se predstavljajo kot obvestila bank. Goljufi lahko s takšnimi sporočili in telefonskimi klici žrtve prepričajo, da jim razkrijejo občutljive podatke ali omogočijo dostop do spletne banke. Policija zato svetuje posebno previdnost. Če prejmete elektronsko sporočilo s pozivom k posodobitvi bančnih podatkov, pristnosti ne preverjajte prek povezav v sporočilu, temveč se obrnite neposredno na banko prek njenih uradnih kontaktnih podatkov. Prav tako nikomur po telefonu ne razkrivajte gesel, potrditvenih kod ali drugih podatkov za dostop do spletne banke.