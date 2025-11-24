Mariborčan nasedel obljubi o kovčku in treh milijonih evrov

Mariborski operativno komunikacijski center je med 5. uro včeraj in 5. uro danes, prejel 173 klicev, med temi 83 interventnih, oz. takšnih, da je bilo potrebno posredovanje policije.

Kriminaliteta

Na območju Selnice ob Muri je bilo vlomljeno v stanovanjsko hišo, kjer je bila odtujena večja vsota gotovine.

Brez 500 evrov je ostal občan iz Maribora, ki je neznanemu storilcu nakazal finančna sredstva zaradi obljube, da mu bo poslan kovček s finančni sredstvi v višini več kot 3 milijonov evrov. Obravnavajo še spletno goljufijo v povezavi s kriptovalutami, pri čemer je oškodovanka v daljšem časovnem obdobju pri vlaganju nakazala finančna sredstva v višini 23 tisoč evrov.

V okolici Juršincev je neznani storilec iz stanovanjske hiše odtujil gotovino, uro in nakit, skupna materialna škoda znaša okrog 1500.