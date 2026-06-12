Mariborčan ostal brez 90 tisočakov, odzval se je na spletni oglas

Mariborski policisti obravnavajo novo veliko spletno goljufijo, v kateri je starejši oškodovanec iz okolice Maribora ostal brez več kot 90.000 evrov, potem ko se je odzval na spletni oglas v zvezi s trgovanjem s surovinami, so sporočili s Policijske uprave Maribor.

Policija opozarja

Kot ob tem opozarjajo na policiji, se investicijske prevare pogosto začnejo z oglasi o bajnih zaslužkih, oglasi pa so pogosti predvsem na družbenih omrežjih. Pri tem želijo goljufi ljudi prepričati z enostavnim postopkom investiranja, dodelijo jim dostop do spletnega portala, ki lahko prikazuje izmišljene podatke o neverjetni rasti investiranih sredstev.

Ko želijo oškodovanci zasluženi denar prenakazati, so nadaljnja izplačila onemogočena, storilci pa jih pogojujejo z novimi investicijami ter zahtevajo nova sredstva za kritje različnih fiktivnih stroškov. S tem pa prevar še ni konec, saj potem, ko žrtve ugotovijo, da so bile prevarane, skušajo na spletu najti informacije o tem, kako bi lahko prišli nazaj do odtujenega denarja. Pri tem lahko naletijo na spletne strani, ki se predstavljajo kot ponudniki pomoči v tovrstnih goljufijah, tam pa se lahko hitro izkaže, da gre za storitve, katerih cilj je znova odtujiti finančna sredstva oškodovancem, so še opozorili na Policijski upravi Maribor.