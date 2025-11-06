Mariborčan osumljen treh velikih tatvin: med plenom celo sakralni predmeti

Policisti so prijeli 45-letnega Mariborčana, ki naj bi imel na vesti kar tri velike tatvine. Vlomil naj bi v dve stanovanjski hiši in v prostore v mestu, od koder je odnesel dragocenosti, med njimi tudi svete predmete.

Policisti Policijske postaje Maribor II so moškemu odvzeli prostost na podlagi Zakona o kazenskem postopku. Preiskava je razkrila, da naj bi v septembru in oktobru vlomil v dve hiši v okolici Maribora, kjer si je prilastil denar in zlatnino. V novembru pa se je, kot kaže, lotil še prostorov v mestu, od koder je odtujil sakralne predmete.

Skupna škoda, ki jo je z dejanji povzročil lastnikom, znaša približno 23.000 evrov. Policisti so pri njem opravili hišno preiskavo in zasegli več predmetov, ki bodo služili kot dokazno gradivo v nadaljnjem postopku.

Po zaključenem predkazenskem postopku bo moški priveden k dežurnemu preiskovalnemu sodniku mariborskega okrožnega sodišča.

Če bodo dokazi potrdili sum, mu grozi do pet let zapora. Policijska preiskava še poteka.