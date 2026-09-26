Mariborski kriminalisti razkrinkali mrežo lažnih računov, slamnatih direktorjev in dvigov gotovine

Mariborski kriminalisti so po daljši preiskavi v okviru specializirane preiskovalne skupine, ki jo je usmerjalo Specializirano državno tožilstvo (SDT) in v kateri so sodelovali predstavniki Policije, Fursa in Urada za preprečevanje pranja denarja, pred časom podali kazensko ovadbo. Ovadili so tri fizične osebe zaradi suma storitve kaznivega dejanja zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti in pranja denarja.

Kriminalistična preiskava je namreč pokazala, da sta fizični osebi kot dejansko poslovodeči v dveh slovenskih družbah v poslovne knjige družb v obdobju med letoma 2020 in 2022 vpisali prejete račune več povezanih slovaških družb, čeprav sta se zavedali, da gradbena dela po izdanih računih niso bila opravljena, in sta nato na podlagi izdanih fiktivnih računov neupravičeno izvedli nakazila na račune več slovaških družb v skupnem znesku približno 3,5 milijona evrov, poročajo z mariborske policijske uprave.

Fizični osebi sta kot poslovodeči v dveh slovenskih družbah v poslovne knjige med letoma 2020 in 2022 vpisali prejete račune več povezanih slovaških družb.

»Pri tem jima je pomagala tretja fizična oseba s tem, da je na Slovaško vozila različne osebe, ki so po njegovem naročilu ustanavljale povezane družbe ter bile t. i. slamnati direktorji novoustanovljenih družb.« Te so nato vso dokumentacijo o ustanovitvi družb ter dokumentacijo o odprtju TRR in bančne kartice že na Slovaškem izročile tretji fizični osebi, ki jih je uporabila oziroma izročila prvoosumljenima, ta pa sta v nadaljevanju iz ustanovljenih slovaških družb dvigovala gotovino oziroma prenakazovala sredstva na svoja računa oziroma račune drugih povezanih oseb, pojasnjujejo.

Prvi dve ovadeni osebi sta tako v tem času s TRR slovaških družb dvignili skupno približno 3,2 milijona evrov, preostala sredstva pa prenakazali na druge povezane račune. »Sočasno je bila zoper prvi dve ovadeni osebi podana tudi kazenska ovadba za sum storitve kaznivega dejanja davčne zatajite (249. čl. KZ-1), saj je bil pri obeh slovenskih družbah opravljen davčni inšpekcijski nadzor glede davka od dohodka pravnih oseb (DDPO) in davka na dodano vrednost (DDV), iz naslova katerih obe družbi dolgujeta skupno cca. 1,52 milijona evrov,« so še dodali na mariborski policijski upravi.