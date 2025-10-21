Mariborski policisti aretirali 18-letnika in 22-letnico: neverjetno, kako predrzna sta bila

Mariborski policisti so v soboto odvzeli prostost 18-letnemu moškemu in 22-letni ženski iz območja Maribora, zaradi utemeljenih razlogov za sum storitve več kaznivih dejanj velike tatvine, poroča tamkajšnja policijska uprava.

Osumljenca sta 14. in 15. oktobra v Mariboru na posebno drzen način starejšim občankam s silo iz rok iztrgala torbice. Oškodovane so bile v različnih vrednostih, od 200 do 400 evrov. Policisti so takoj začeli z izvajanjem aktivnosti za ugotovitev identitete storilcev navedenih kaznivih dejanj v okviru intenzivne kriminalistične preiskave, tudi z izvajanjem poostrenih aktivnosti na območju mesta. Pri tem so kmalu identificirali osumljenca, ki so ju v soboto izsledili in jima odvzeli prostost. Oba so v preteklosti že obravnavali zaradi različnih premoženjskih kaznivih dejanj.

Pri osumljencih je bilo zaseženih več predmetov, ki bodo služili kot dokaz v nadaljnjem predkazenskem postopku.

Po zaključenem predkazenskem postopku na policiji so osumljena zaradi utemeljenega suma storitve kaznivih dejanj s kazensko ovadbo privedli k dežurnemu preiskovalnemu sodniku na Okrožnem sodišču v Mariboru, ki je zoper njiju odredil sodno pridržanje.