Mariborski policisti preiskujejo nevarno vožnjo s športnimi vozili višjega cenovnega razreda, med njimi Audiji, BMW-ji ...

Postaja prometne policije Maribor zbira obvestila glede suma storitve cestnoprometnih prekrškov in morebitnih nevarnih voženj s športnimi vozili višjega cenovnega razreda, v soboto, 8. 8. 2026.

Takrat je skupina vozil v popoldanskem času, vozila a relaciji od Jurovskega dola - Malne - Jakobskega dola - Pesniškega dvora proti kraju Vosek. Vozniki so večkrat, predvsem v območju cestnih križišč, namerno sunkovito speljevali in zavirali, s tem povzročali izgubo oprijema in zdrsavanja koles vozil, kar je imelo za posledico namerno bočno drsenje vozil ter dim izpod pnevmatik teh vozil, oziroma tako imenovano »driftanje«. V navedeni skupini vozil sta bila dva Audija R8, črne barve, eno BMW črne barve, eno BMW rdeče barve in en VW Golf sive barve.

Ste jih morda videli?

Prosijo vse morebitne očividce in udeležence v prometu, ki so bili, v soboto, 8. 8. 2026, na navedeni lokaciji priča opisanim dogodkom ali morda bili zaradi takšne nevarne vožnje teh udeležencev v prometu ovirani, ogroženi, ali v nevarnosti, da se zglasijo na Postaji prometne policije Maribor, Ptujska cesta 117 ali pokličejo na telefonsko številko 02 450 20 30, ali na anonimno telefonsko številko policije 080 1200, ali pa na številko policije za komunikacijo v sili 113.