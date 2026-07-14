Mariborski policisti preiskujejo vlom, pri katerem je nastala velika škoda

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Mariborski policisti so bili včeraj obveščeni o vlomu v stanovanje na območju Studencev v Mariboru. Po doslej zbranih ugotovitvah se je vlom zgodil v obdobju zadnjega tedna. Policisti so z ogledom kraja dejanja in zbiranjem obvestil ugotovili, da je neznani storilec na vhodnih vratih stanovanja odlomil cilindrični vložek ključavnice in tako vstopil v notranjost.
Iz stanovanja je odtujil denarnico z gotovino v vrednosti približno 400 evrov, žensko torbico z zlatim obeskom ter ročno uro, za katero se domneva, da je izdelana iz zlata. Po prvih ocenah skupna materialna škoda znaša okoli 10.000 evrov.
Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in izvajajo aktivnosti za izsleditev storilca.
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