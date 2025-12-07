Mariborski policisti ujeli več pijanih za volanom, eden trčil v ograjo hiše

Mariborski policisti so obravnavali več prometnih prekrškarjev, skupno jim je bilo preveč alkohola.

V Staršah je voznik osebnega avtomobila trčil v ograjo stanovanjske hiše. V postopku je bilo ugotovljeno, da je vozil pod vlivom alkohola, saj je alkotest pokazal 1.02 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Vozniku je bilo odrejeno pridržanje. Sledi obdolžilni predlog.

Na Cigonci so obravnavali voznika osebnega avtomobila, ki je vozil pod vplivom alkohola, saj je alkotest pokazal 0.99 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Vozniku je bilo odrejeno pridržanje. Sledi obdolžilni predlog.

V Laznici pa so obravnavali voznico osebnega avtomobila, ki je vozila pod vplivom alkohola, saj je alkotest pokazal 0.68 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Tudi njej je bilo odrejeno pridržanje in sledi obdolžilni predlog.