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DVOJNA SMRT

Mariborski Tabor prizorišče najhujše družinske tragedije: kakšno preteklost je skrival pokojni par? (FOTO)

Po Sloveniji je odjeknila novica o dveh smrtih na Štajerskem.
Jezdarska, Maribor, Tabor FOTO: Mediaspeed
Jezdarska, Maribor, Tabor FOTO: Mediaspeed
N. P.
 17. 6. 2026 | 20:40
1:36
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Sreda, 17. junij, bi morala biti le še eno mirno sončno jutro, a se je za stanovalce Jezdarske ulice v Mariboru prelevila v pravo grozljivko. Ko so se sosedje prebujali v nov dan, so pred blokom že utripale modre luči. V stanovanju v drugem nadstropju so policisti naleteli na srhljiv prizor: mrtva sta ležala moški in ženska.

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V Mariboru našli trupli, šlo naj bi za par: moški umoril žensko, nato sodil še sebi (FOTO, VIDEO)

»Policisti na kraju opravljajo ogled in preiskujejo okoliščine smrti,« so skopo sporočili s PU Maribor, vodja urada direktorja Boštjan Velički pa je potrdil, da morebitno nasilno smrt dveh oseb šele ugotavljajo. Kriminalisti so z informacijami izjemno previdni, a v kuloarjih že glasno odmevajo neuradne podrobnosti grozljive družinske tragedije.

Je šlo za umor in samomor ali dvojni samomor? Med sosedi se šepeta o preteklih obiskih policije, drogah in sodni odločbi za izselitev, ki naj bi 60-letnega moškega stisnila v kot. Je bil to motiv, da je v noči na sredo stopil čez rob, sodil partnerki in nato še sebi? Na prizorišče groze sta med preiskavo prispela tudi njuna sinova ...

Kaj se je v resnici dogajalo za zaprtimi vrati mariborskega stanovanja in kakšno preteklost je skrival pokojni par?

Več podrobnosti, pričevanja sosedov in ozadje te krute družinske tragedije preberite jutri na našem portalu in v tiskani ediciji Slovenskih novic.

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