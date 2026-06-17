Mariborski Tabor prizorišče najhujše družinske tragedije: kakšno preteklost je skrival pokojni par? (FOTO)

Sreda, 17. junij, bi morala biti le še eno mirno sončno jutro, a se je za stanovalce Jezdarske ulice v Mariboru prelevila v pravo grozljivko. Ko so se sosedje prebujali v nov dan, so pred blokom že utripale modre luči. V stanovanju v drugem nadstropju so policisti naleteli na srhljiv prizor: mrtva sta ležala moški in ženska.

»Policisti na kraju opravljajo ogled in preiskujejo okoliščine smrti,« so skopo sporočili s PU Maribor, vodja urada direktorja Boštjan Velički pa je potrdil, da morebitno nasilno smrt dveh oseb šele ugotavljajo. Kriminalisti so z informacijami izjemno previdni, a v kuloarjih že glasno odmevajo neuradne podrobnosti grozljive družinske tragedije.

Je šlo za umor in samomor ali dvojni samomor? Med sosedi se šepeta o preteklih obiskih policije, drogah in sodni odločbi za izselitev, ki naj bi 60-letnega moškega stisnila v kot. Je bil to motiv, da je v noči na sredo stopil čez rob, sodil partnerki in nato še sebi? Na prizorišče groze sta med preiskavo prispela tudi njuna sinova ...

Kaj se je v resnici dogajalo za zaprtimi vrati mariborskega stanovanja in kakšno preteklost je skrival pokojni par?

Več podrobnosti, pričevanja sosedov in ozadje te krute družinske tragedije preberite jutri na našem portalu in v tiskani ediciji Slovenskih novic.