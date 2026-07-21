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SPREMEMBA

Mariborsko sodišče znižalo najvišjo možno kazen za pedofila

34-letnik iz Štajerske bo za zapahi 28, in ne 30 let. Višje sodišče delno prisluhnilo pritožbi obrambe.
Petletno nečakinjo je spolno zlorabljal in fotografiral v pozah s spolno vsebino. Simbolična fotografija.
Petletno nečakinjo je spolno zlorabljal in fotografiral v pozah s spolno vsebino. Simbolična fotografija.
M. Fe.
 21. 7. 2026 | 06:03
3:00
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Višje sodišče v Mariboru je znižalo najvišjo možno kazen za 34-letnega pedofila iz Štajerske, ki mu jo je novembra lani izreklo prvostopenjsko sodišče. Namesto prvotnih 30 let zapora bo moral obsojenec za zapahi preživeti 28 let, je poročal Večer. Kot je za časnik potrdila predsednica mariborskega okrožnega sodišča Jasna Murgel, je sodišče delno ugodilo pritožbama obsojenca in njegovega zagovornika Borisa Marčiča, v preostalem delu pa je sodbo potrdilo. Vodja mariborskega tožilstva Tilen Ivič je pojasnil, da višji sodniki niso posegli v ugotovitev o krivdi, temveč so zgolj drugače ovrednotili ...
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