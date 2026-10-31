Tragičen konec iskanja pogrešane 64-letnice z Duplice pri Kamniku: našli so jo mrtvo

Iskanje 64-letnice z Duplice pri Kamniku se je končalo tragično. Pogrešano žensko, ki je v petek zvečer odšla na tek ob Kamniški Bistrici, so v okviru iskalne akcije našli mrtvo na območju Kamnika.

Spomnimo, v petek večer je odšla na tek ob Kamniški Bistrici, nato pa se za njo izgubila vsaka sled. Nazadnje so jo opazili na Korenovi cesti v bližini podjetja Jata.

Policija je zaradi njenega izginotja sprožila iskanje in za pomoč zaprosila tudi javnost. Posebej so pozvali prebivalce Duplice in okoliških naselij, naj pregledajo okolico svojih domov, dvorišča in vrtove, saj je obstajala bojazen, da bi bilo njeno zdravstveno stanje lahko ogroženo.

Iskalna akcija se je končala z najhujšo novico

Kljub prizadevanjem, da bi pogrešano 64-letnico našli živo, se je iskanje končalo tragično. Njeno truplo so našli na območju Kamnika.

Okoliščine smrti za zdaj niso znane. Prav tako še ni informacij o tem, kje natančno so jo našli oziroma kaj se je zgodilo po njenem odhodu na tek.