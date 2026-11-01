Marija je odšla na večerni tek, domov se ni več vrnila domov: po tragičnem razpletu se je oglasil njen mož

Iskanje 64-letne Marije O., ki je bila pogrešana od petka zvečer, se je končalo tragično. Policisti Policijske postaje Kamnik so bili obveščeni o njenem izginotju, potem ko se ni vrnila z večernega teka ob Kamniški Bistrici. Nazadnje so jo opazili na Korenovi cesti v bližini podjetja Jata. Policija je po prijavi pogrešanja začela iskalno akcijo, v kateri so sodelovali tudi gasilci. Žal so pogrešano našli mrtvo na območju Kamnika. Okoliščine njene smrti iz navedenih informacij niso razvidne .

Mož se je zahvalil vsem, ki so iskali njegovo ženo

Po tragični novici se je na Facebooku oglasil Franc O., ki se je s čustvenim zapisom zahvalil vsem, ki so sodelovali pri iskanju njegove žene: »Rad bi se zahvalil policistom Policijske postaje Kamnik in ostalim ter gasilcem PGD Duplica in Kamnika, ki so iskali mojo ženo, ki se ni vrnila domov po večernem teku. Hvala še enkrat. Odšla je za vedno.«

Prijatelji in znanci mu izrekajo sožalje

Pod objavo so se začela vrstiti sožalja ljudi, ki mu v teh težkih trenutkih želijo predvsem veliko moči. »Franci, iskreno sožalje ob tako boleči izgubi. V teh težkih trenutkih želim veliko moči in poguma,« se glasi eno od sožalnih sporočil.