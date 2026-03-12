Marjan bežal pred požarom v Mercatorjevem skladišču in trčil v zazidan izhod (FOTO)

SODBA

Mercatorjevo skladišče ogenj zajel ob varjenju vrat hladilnice. Ciril Cerar oproščen očitkov, da je kriv za smrt Marjana Kneza.

Natanko deset let in deset mesecev od enega največjih industrijskih požarov pri nas, v hladilnici Mercatorjevega skladišča na Hladilniški poti v Zalogu, v katerem je umrl Marjan Knez, je sodišče njegovemu nadrejenemu, tedanjemu direktorju podjetja Ceko IN Cirilu Cerarju, izdalo oprostilno sodbo. A to, kot je bilo mogoče razumeti tako obrambo kot sodnico na ljubljanskem okrožnem sodišču Barbaro Vehovar Meze, ne pomeni, da za vse skupaj ne bi mogel odgovarjati kdo drug. A to se najverjetneje nikoli ne bo zgodilo. »V tem kazenskem postopku nismo imeli Mercatorja, ker je tožilstvo že prej ...