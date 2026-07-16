Marjan Grm po napadu na policista v priporu: preiskovalna sodnica odločila, da ostaja za zapahi

Kot smo že poročali v Slovenskih novicah, je 25-letni Marjan Grm v Kočevju med begom pred policisti poškodoval policista, nato pa po večurnem skrivanju v okolici mesta poklical odvetnika in se predal. Zdaj so znane nove in potrjene informacije: preiskovalna sodnica je za Marjana Grma odredila pripor. Odločitev sodišča pomeni, da se zgodba, ki je v Kočevju močno odmevala, nadaljuje za zaprtimi vrati. Grm, ki je po dogodku pobegnil s kraja, se po večurnem skrivanju ni vrnil na prostost, ampak bo ostal v priporu. Do dogodka je prišlo v ponedeljek popoldne, nekaj pred 16. uro, ko so policisti v Kočevju želeli ustaviti avtomobil, v katerem sta bila Marjan Grm in njegov sopotnik Marko Belcl. Policisti so vozilo poskušali ustaviti že pri nekdanjem Avtu Kočevje, vendar voznik ukazov ni upošteval. Namesto ustavljanja je z vozilom zapeljal s ceste, po travnati površini in nato čez lesen most, ki se pne čez Rinžo. Gre za most, namenjen predvsem pešcem, na drugi strani pa se začne območje starega mestnega jedra. Kaj bi se zgodilo, če bi bil v tistem trenutku na mostu kdo od sprehajalcev, ostaja vprašanje.

Voznik je nato z veliko hitrostjo nadaljeval po ozki ulici proti središču mesta. Očividci so dogajanje opisali kot zelo nevarno. Pri kočevskem župnišču so ga poskušali ustaviti trije policisti. A Grm njihovega ukaza ni upošteval. Med vožnjo je z avtomobilom trčil v 34-letnega policista, ki je opravljal svoje delo. Silovit udarec je policista odbil v steno stavbe nasproti kočevskega župnišča. Tam so bile še pozneje vidne sledi krvi. Po prvih informacijah njegovo življenje ni bilo ogroženo, vendar je utrpel poškodbe glave ter rane po rokah in nogah. Na kraj so takoj prišli kočevski reševalci, ki so policistu nudili pomoč, nato pa ga je helikopter prepeljal v ljubljanski klinični center.

Silovit udarec je policista odbil v steno stavbe nasproti kočevskega župnišča. FOTO: Dejan Javornik

Kaj bi se zgodilo, če bi bil v tistem trenutku na mostu kdo od sprehajalcev, ostaja vprašanje. FOTO: Dejan Javornik

Po trčenju je Grm odpeljal naprej in zapustil avtomobil. Za njim se je začela obsežna policijska iskalna akcija. Voznik, ki po podatkih policije ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja, se je skrival na območju polj in gozda. Med begom je poklical svojega odvetnika Bojana Celarja. Ta je povedal, da je Grma zastopal že v nekaterih prejšnjih postopkih in da mu očitno zaupa, zato ga je poklical, da bi mu pomagal pri predaji.

Do nadaljnjega bo v priporu

Prav odločitev preiskovalne sodnice o priporu je zdaj nova ključna informacija v primeru. S tem je potrjeno, da po dogodku ne bo ostal na prostosti, ampak bo do nadaljnjega v priporu. Primer je še posebej odmeven zaradi preteklosti 25-letnika. Zoper njega naj bi teklo več sodnih postopkov, zaradi česar se je po dogodku znova odprlo vprašanje, kako je mogoče, da je bil kljub prejšnjim postopkom še vedno na prostosti.

Sledi krvi FOTO: Dejan Javornik

Oče poškodovanega policista je za dogodek izvedel po telefonu. Kot je povedal, je njegov sin v zelo dobri fizični kondiciji, kar mu je pomagalo pri okrevanju. Prepričan je, da razlog za napad ni bil v policistovi vlogi, ampak v ravnanju voznika, ki bi po njegovem mnenju ogrozil vsakogar, ki bi mu stal na poti. Ob tem pa ostaja vprašanje, ki ga je izpostavil: ali bo napad na policista, ki je opravljal svoje delo, pomenil prelomnico in ali bodo postopki proti Grmu zdaj tekli drugače.

Za zdaj je odgovor znan: Marjan Grm je po odločitvi preiskovalne sodnice v priporu.