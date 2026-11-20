OPRAVIČIL SE MU JE

Marjan Grm je v Kočevju zapeljal v Luko R. in ga vozil na havbi. Na sodišču je dejanje priznal, se pokesal in se pogodil za dve leti ječe.

Sredi Kočevja se je 13. julija letos odvijala prava filmska drama. Črni opel astra se je, kot se je spominjala domačinka, ki se je takrat odpravljala v trgovino, z veliko hitrostjo pripeljal na Trg svetega Jerneja proti brvi, ki pelje čez reko Rinžo. Sledila sta cviljenje gum in zaustavitev vozila, ki so ga obkolili policistka in dva policista. Stali so v nekakšnem polkrogu in voznika avtomobila pozivali, naj izstopi. A tega ta, kot je domačinka po dogodku razlagala organom pregona, ni storil. Namesto tega je vzvratno »z vso silo« zapeljal v njeno in policijsko vozilo. »Slišala sem pok,« je ...