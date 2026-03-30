Marjan s sekiro potolkel mamo

UMOR V STRENSKEM

Marjan Lipovšek menda dvignil roko nad lastno mamo. Domačini za zločin izvedeli šele drugi dan, ko so šli k maši.

Na oknu hiše v Strenskem pri Rimskih Toplicah, tik ob vhodnih vratih, je včeraj popoldan gorela sveča in opominjala na zločin, ki se je v njej zgodil v soboto nekaj po 17. uri. Domačini so videli in slišali reševalno vozilo, ki se je pripeljalo v vas, a niso vedeli, kaj točno se dogaja. Da se je zgodil umor, so izvedeli včeraj dopoldan, ko so odšli k maši. »Tam se je hitro razvedelo, kaj se je zgodilo in kje. Da je Marjan Lipovšek zagrešil umor in dvignil roko nad lastno mamo, dobrovoljno in prijazno žensko. Nam se je smilila, ker smo vedeli, da ima sin hude duševne težave. Pred dvema letoma ...