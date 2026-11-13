Marjan stopil za njen hrbet in ji z nožem prerezal vrat

POSKUS UMORA

Tistega dne se je 800 metrov stran zgodil še en poskus umora.

Šestega maja letos sta se v ljubljanski četrti Šiška v razmiku nekaj ur zgodila kar dva poskusa umora. Prvega, okoli 11. ure, v bližini parka Tivoli na Celovški cesti naj bi zagrešil Marjan Kunc. Drugega, okoli 15.20, na le 800 metrov oddaljeni Černetovi ulici, pa 52-letni Nedeljko Đokić. Ta je bil prejšnji torek po priznanju krivde za poskus umora 31-letne partnerice njegovega brata obsojen na nepravnomočnih 19 let zapora. Devetnajst let in deset mesecev enotnega zapora, kot je bil predlog tožilke Katarine Anželj, bi včeraj lahko dobil tudi Kunc, če bi pred sodnico Ano Klampfer Binder ...