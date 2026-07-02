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To je Marko, ki je pustil svoje biološke sledi: 9 let zapora za grozljivi napad na gozdnega moža (FOTO)

Potem ko ga je dvakrat udaril v glavo, ga je še zvezal.
FOTO: Aleksander Brudar/dejan Javornik/delo Ui
FOTO: Aleksander Brudar/dejan Javornik/delo Ui
Aleksander Brudar
 2. 7. 2026 | 07:05
 2. 7. 2026 | 07:50
4:41
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Grozljivi napad na 77-letnega Stanislava Knaflja 18. marca 2021, ki se je en dan kasneje končal z njegovo smrtjo sredi gozda v Zgornji Duplici pri Grosupljem, je včeraj na ljubljanskem okrožnem sodišču dobil že drugi sodni epilog. Na prvem sojenju so bili obsojeni trije kočevski Romi Marjan Brajdič, Mihael Grm, njegov brat Marjan in pri njuni družini živeči Marko Belcl, zdaj, ko je morala zaradi nareka ljubljanskih višjih sodnikov sodnica Maja Povhe sojenje ponoviti, pa je obsojen le še Belcl. Med ponovljenim sojenjem je namreč tožilka Petra Vugrinec zoper Brajdičeva in oba Grmova umaknila ...
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To je Marko, ki je pustil svoje biološke sledi: 9 let zapora za grozljivi napad na gozdnega moža (FOTO)

Potem ko ga je dvakrat udaril v glavo, ga je še zvezal.
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