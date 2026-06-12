Marko, ki naj do smrti pretepel 77-letnika, ostaja edini obtoženi: pet let po krvavem obračunu v gozdu

Na ljubljanskem okrožnem sodišču so v četrtek končali dokazni postopek zoper Marka Belcla, obtoženega povzročitve posebno hude telesne poškodbe, zaradi katere je marca 2021 v gozdu v Zgornjih Duplicah pri Grosupljem umrl Stanislav Knafl.

Potem ko je tožilstvo januarja umaknilo obtožnico zoper Marjana Grma, Mihaela Grma in Marjana Brajdiča, je v tragični zgodbi, povezani s smrtjo Knafla, Belcl ostal še edini obtoženi. Sodišče je na ponovljenem sojenju kot ključne priče v preteklih mesecih zaslišalo tudi nekdanje tri obtožene. V četrtek je tako zaslišalo še zadnjo pričo, prej soobtoženega Marjana Grma, ki pa marsičesa ni znal pojasniti, marsičesa se ni spomnil, je pa zagotovil, da Belcl žrtvi ni storil nič hudega.

Marko Belcl, Andrej Gerlovič (odvetnik), ljubljansko okrožno sodišče. FOTO: Aleksander Brudar

Sojenje naj bi se nadaljevalo 1. julija z zaključnimi besedami tožilstva in obrambe. Če ne bo procesnih zapletov, bi lahko sodišče na tem naroku tudi izreklo sodbo. Tožilstvo Belclu očita, da je 19. marca 2021 prišel do Knaflovega bivalnika v okolici Grosupljega in ga s topim predmetom močno udaril v desni čelni senčni temenski predel glave in čelo. Pretepenega Knafla je šele naslednji dan v luži krvi našel njegov prijatelj, hudo poškodovanemu pa ni bilo več mogoče pomagati.

Do smrti je bil pretepen in zvezan v gozdu. FOTO: Dejan Javornik

Ljubljansko okrožno sodišče je na prvem sojenju Marjana Grma, Mihaela Grma, Marka Belcla in Marjana Brajdiča spoznalo za krive nasilne smrti 77-letnika iz okolice Grosuplja, a je višje sodišče sodbo jeseni 2023 razveljavilo. Na prvem sojenju je bil Belcl obsojen na devetletno zaporno kazen.