Markovec v temi in paniki: ogljikov monoksid iz plinske peči izpraznil blok

V nedeljo, 7. decembra 2025, v zgodnjih jutranjih urah, je bila Policijska uprava Koper ob 0.42 obveščena o zastrupitvi v stanovanjskem bloku na Markovcu v Kopru. Iz tamkajšnjega stanovanja so v Splošno bolnišnico Izola odpeljali žensko, pri kateri so zdravniki ugotovili zastrupitev z ogljikovim monoksidom.

Ob prihodu na kraj so gasilci v stanovanju izmerili povišano koncentracijo ogljikovega monoksida, zato so nemudoma začeli evakuirati celoten blok. Pri tem so jim pomagali policisti. Nadaljnje preverjanje je pokazalo, da je bil vzrok uhajanja plina okvara plinske peči v stanovanju 77-letne hospitalizirane stanovalke. Preventivno so na zdravstveni pregled odpeljali še dve ženski iz istega stanovanjskega objekta, vendar nobena od vpletenih ni v življenjski nevarnosti. Do 1.30 so bili vsi prostori prezračeni, 22 stanovalcev pa se je lahko vrnilo v svoja stanovanja. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o dogodku, sporočajo s PU Koper.