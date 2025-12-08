Markovec v temi in paniki: ogljikov monoksid iz plinske peči izpraznil blok

Galerija
V nedeljo, 7. decembra 2025, v zgodnjih jutranjih urah, je bila Policijska uprava Koper ob 0.42 obveščena o zastrupitvi v stanovanjskem bloku na Markovcu v Kopru. Iz tamkajšnjega stanovanja so v Splošno bolnišnico Izola odpeljali žensko, pri kateri so zdravniki ugotovili zastrupitev z ogljikovim monoksidom.
Ob prihodu na kraj so gasilci v stanovanju izmerili povišano koncentracijo ogljikovega monoksida, zato so nemudoma začeli evakuirati celoten blok. Pri tem so jim pomagali policisti. Nadaljnje preverjanje je pokazalo, da je bil vzrok uhajanja plina okvara plinske peči v stanovanju 77-letne hospitalizirane stanovalke. Preventivno so na zdravstveni pregled odpeljali še dve ženski iz istega stanovanjskega objekta, vendar nobena od vpletenih ni v življenjski nevarnosti. Do 1.30 so bili vsi prostori prezračeni, 22 stanovalcev pa se je lahko vrnilo v svoja stanovanja. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o dogodku, sporočajo s PU Koper.
Policisti Policijske uprave Koper so v zadnjem vikendu intervenirali v 177 primerih in na številko 113 prejeli skupno 531 klicev. Obravnavali dve prometni nesreči, v kateri sta bili dve osebi huje telesno poškodovani, tri prometne nesreče, v katerih so bile tri osebe lažje telesno poškodovane, štiriindvajset prometnih nesreč z materialno škodo in zasegli dve vozili. S področja kriminalitete so obravnavali 3 vlome, 3 tatvine, 1 poškodovanje tuje stvari, eno mučenje živali. Zaradi kršitve javnega reda in miru so posredovali osemkrat.