Maročan jo je na Metelkovi davil in posiljeval

7 LET ZAPORA

Tahirja Tarze prošnje nemočne ženske niso ustavile pri posilstvu. Bil je že obsojen, zdaj na sodišču še zaradi udarca s kamnom.

Prvi november 2023 se bo eni od žensk, ki je bila v bližini Metelkove ulice v Ljubljani, za vedno vtisnil v spomin. In to, na žalost, kot eden od najbolj travmatičnih v njenem življenju. Ura je bil 6.30, ko sta do svoje žrtve v Metelkovi ulici pristopila Maročana Tahir Tarza in A. B. S silo sta jo odvlekla na zelenico pod bližnjo ploščadjo, nakar jo je tam A. B. podrl na tla, Tarza pa jo zgrabil za vrat. Ženski je bilo takoj jasno, da je padla v roke dveh posiljevalcev, zato se je začela upirati in kričati ter Tarzo v angleškem jeziku pozivati, naj neha napadati. A 26-letnika to ni ustavilo. ...