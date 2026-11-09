Martinovanje za volanom: v Sevnici in Brežicah ustavili serijo pijanih voznikov

V dneh okoli martinovanja, ko marsikdo rad nazdravi z novim vinom, so policisti na območju Sevnice in Brežic na cestah zalotili več močno opitih voznikov. Kljub opozorilom, da alkohol in volan ne sodita skupaj, so nekateri neodgovorno tvegali svojo varnost in varnost drugih.

V Sevnici zasegli vozilo in odkrili vrsto kršiteljev

Sevniški policisti so med 4. in 8. novembrom izvajali poostren nadzor psihofizičnega stanja voznikov. V tem času so odredili 139 preizkusov alkoholiziranosti ter ugotovili deset kršitev vožnje pod vplivom alkohola ali prepovedanih drog.

Najvišjo stopnjo opitosti so izmerili 27-letnemu vozniku, ki je imel v izdihanem zraku kar 1,50 mg/l alkohola, vozil pa je brez veljavnega vozniškega dovoljenja, zaradi česar so mu policisti avtomobil nemudoma zasegli. Visoko vrednost je dosegel tudi 45-letni voznik z 1,20 mg/l alkohola, pri ostalih ustavljenih voznikih pa so se izmerjene vrednosti gibale med 0,39 in 0,72 mg/l. Med kršitelji je bil tudi 45-letni kolesar, ki je napihal 0,37 mg/l, medtem ko je 51-letni voznik osebnega avtomobila preizkus alkoholiziranosti preprosto odklonil.

43-letnemu vozniku odredili hitri test za droge

Na območju Sevnice so letos obravnavali 132 prometnih nesreč – enako kot v enakem obdobju lani. Med 110 povzročitelji jih je bilo osem pod vplivom alkohola. Ker vožnja pod vplivom opojnih snovi ostaja resen problem, bodo policisti z nadzori nadaljevali.

Praznični vikend ni minil mirno niti na Brežiškem, kjer so policisti pridržali dva močno opita kršitelja. Šestega novembra zvečer so v Brežicah ustavili 56-letnega voznika, ki je imel v izdihanem zraku 0,85 mg/l alkohola, zaradi česar so ga odpeljali v pridržanje. V noči na 7. november pa so policisti v Spodnji Libni obravnavali 37-letnika, ki je opit spal v vozilu. Kljub opozorilu policistov, naj ne vozi, je vseeno sedel za volan. Ob ponovni obravnavi je preizkus pokazal 1,07 mg/l alkohola, ker pa se je med postopkom nedostojno vedel, so ga policisti pridržali in zoper njega podali obdolžilni predlog.

Črnomaljski policisti isti večer obravnavali moškega, ki naj bi se poškodoval pri padcu s kolesom. Opravili so ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da je 47-letni moški kolesaril po klancu navzdol, zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad kolesom in padel. Zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola so mu odredili preizkus, vendar je opravljanje preizkusa odklonil. Zaradi kršitev so mu izdali plačilni nalog v višini 1.240 evrov.

Policisti znova opozarjajo, da alkohol in psihoaktivne snovi drastično zmanjšujejo sposobnost varne vožnje. Tokratno martinovanje bo neodgovorne voznike udarilo po žepu in vozniških dovoljenjih, na srečo pa se je neodgovorno ravnanje razpletlo brez tragičnih posledic.