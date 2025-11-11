Masaker na paši: z ostrim rezilom je kozi odrezal glavo

NEČLOVEŠKO RAVNANJE

23-letni Martin Cingerle iz Velike Račne je šokiran nad masakrom na paši. Bodoči prevzemnik kmetije se sprašuje, kakšen človek lahko stori kaj takega.

Nečloveško ravnanje nekoga, ki je z ostrim rezom obglavil eno od osmih kozic, ki so se dober mesec pasle na travici pod Taborom nad Cerovim, je presunilo komaj 23-letnega Martina Cingerla iz Velike Račne, študenta športne vzgoje, ki je končal tako gimnazijo kot veterinarsko šolo in še višjo šolo živilske tehnologije. »Skrajno sem razočaran nad dejanji ljudi, ki smo baje boljši od živali,« je na družbenem omrežju Facebook zapisal velik ljubitelj živali, ki bo v prihodnje prevzel družinsko kmetijo v Veliki Račni. Kot je povedal, so jih iz Turizma Grosuplje, s katerimi njegova družina sodeluje, ...