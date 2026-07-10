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GOLJUFIJA

Ste slišali, kako je Matej nategnil prodajalca pri nakupu avta? (FOTO)

Mateju Ahlinu iz romskega naselja Žabjak leto dni zapora zaradi goljufije.
S partnerico Meliso Kuletič FOTO: Tanja Jakše Gazvoda
S partnerico Meliso Kuletič FOTO: Tanja Jakše Gazvoda
Tanja Jakše Gazvoda
 10. 7. 2026 | 07:00
 10. 7. 2026 | 07:20
4:08
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»Zapor že, a kaj mi koristi, ko pa denarja ne bom dobil,« je bil po izreku sodbe razočaran mladi Gorenjec, ki je nič hudega sluteč pred tremi leti prodal svoj avto na Dolenjsko, nevede v romsko naselje Žabjak. Kupil ga je danes 32-letni Matej Ahlin, ki je bil na novomeškem okrajnem sodišču prav zaradi tega posla obsojen na leto dni zapora. Zatrjuje, da ni kriv, ker da je kupnino plačal na roke, je pa kljub temu, da je avto, kot trdi, že plačal, pripravljen mesečno odplačevati dolg.

Gorenjec je dal oglas za svojega črnega golfa na spletno stran avto.net aprila 2023. Na oglas se je po telefonu odzval Ahlin. Dogovorila sta se, da se dobita v Novem mestu, in že med vožnjo je Ahlin prodajalcu rekel, naj mu kar pošlje svoje osebne podatke in številko tekočega računa, da pripravi nakazilo kupnine, če se bo določil avto kupiti.

Matej Ahlin FOTO: Tanja Jakše Gazvoda
Matej Ahlin FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Ahlin se je po poskusni vožnji res odločil za nakup avta, dogovorjena cena pa je bila 16.000 evrov. Ahlin je prodajalcu rekel, da bo poklical svoje dekle, da nakaže denar, čez nekaj časa pa je pokazal sporočilo s fotografijo potrdila o nakazilu, iz katerega je bilo jasno razvidno, da je na njegov tekoči račun Sara Novak iz Herinje vasi nakazala dogovorjen znesek.

Prodajalec je potrdilu verjel, zato je šel skupaj s kupcem na novomeški AMZS, kjer sta sklenila kupo-prodajno pogodbo in opravila prepis vozila. Kasneje je prodajalec ugotovil, da kupnina ni bila plačana. V naslednjih dneh je ničkolikokrat klical Ahlina, a ker obljubljenega denarja ni bilo, mu ni ostalo drugega, kot da gre na policijo in prijavi goljufijo. Ahlin se je tako v preiskavi kot na sodišču zagovarjal, da je prodajalcu kupnino izročil v gotovini. Zanimivo, zakaj potem SMS s potrdilom, da je kupnina nakazana?

Prodajali so ga naprej

Avto je imel potem kar pestro nadaljevanje. »Avto sem videl na Facebooku, mislim, da je bila cena 5000 evrov, in ker se mi je zdela cena prava, sem se odločil za nakup. Meni je dosti, če zaslužim 100 ali 200 evrov pri nakupu in prodaji. Nisem pa vedel, da je šlo za goljufijo,« je na sodišču razlagal Zdenko Kovačič, ki je avto kupil od Ahlina, prepisali pa so ga na Yendrima Ahmetaja, ki ga Kovačič pozna prek tasta.

Še istega dne je Kovačič avto prodal Mirjanu Jurkoviču za 14.000 evrov. Ta je na sodišču povedal, da si je ta avto zaželela njegova partnerica Magdalena Zupančič. Ker iz kupo-prodajne pogodbe izhaja, da je avto že naslednjega dne prodal naprej Urošu Mikliču (Avto King, s.p.), pa je odvrnil, da to ni res in da je pogodba očitno lažna, saj da sta imela avto več mesecev. Ker je povedal, da je avto plačal z gotovino, je tožilko Barbaro Prevolšek zanimalo, od kod mu toliko denarja, pa je hitro našel odgovor: »Denar je bil od mojega očeta.«

Na sodbo se bo pritožil. FOTO: Dokumentacija Dela
Na sodbo se bo pritožil. FOTO: Dokumentacija Dela

Sprva je bil obtožni predlog z očitki o goljufiji spisan za Ahlina in njegovo partnerico Meliso Kuletič, a je tožilka ob zaključku sojenja za slednjo umaknila obtožbe, saj ni mogoče dokazati, da je bila ona tista, ki je Ahlinu poslala lažno potrdilo o nakazilu kupnine. Je pa bilo dovolj obremenilnih dokazov zoper Ahlina.

Tožilka je v zaključni besedi spomnila na zamudno sodbo, po kateri je Ahlin dolžan plačati kupnino, opozorila pa je tudi na to, da je bil Ahlin že kaznovan zaradi goljufije, a takrat na pogojno kazen, na denarno kazen pa je bil obsojen zaradi žaljive obdolžitve.

Ahlinov odvetnik Igor Grošelj je prepričan, da obdolženemu krivda ni dokazana, saj da je dal Ahlin prodajalcu denar na roke, kar da dokazuje kupo-prodajna pogodba, ki jo je podpisal prodajalec, v njej pa je navedeno, da je denar prejel. »Gre za besedo proti besedi. Njemu bolj verjamejo kot meni, ker sem Rom,« pa je na koncu pribil Ahlin in dejal, da bo šel do konca in se bo na sodbo pritožil. 

16 tisoč evrov je bil vreden avto.

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