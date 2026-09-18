Mati je spolno zlorabila svoji deklici, očetu pa so starševsko skrb odvzeli

ZAPORNA KAZEN

Za sprevržena dejanja obsojena na skoraj pet let zapora. Zlorabo je ponovila celo po odvzemu otrok.

Dvojčici sta odraščali brez tistega, kar brez izjeme pripada vsakemu otroku – nekoga, ki ga varuje. Deklici tega nista imeli. Očetu so starševsko skrb odvzeli. To je najtežji ukrep, ki ga na družinskopravnem področju pozna sodišče: uporabi ga, kadar je otrok ogrožen in kaže, da roditelj tudi v prihodnje ne bo zmogel poskrbeti za njegovo varstvo in vzgojo. Med okoliščinami, ki v praksi pripeljejo do takšnega skrajnega ukrepa, so hudo in dolgotrajno zanemarjanje, nasilje, zloraba otroka, huda odvisnost ali duševne oziroma druge težave – kadar te materi ali očetu trajno onemogočajo, da bi otroku ...