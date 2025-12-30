Mati ji ni verjela, da jo očim zlorablja, bolečo zgodbo deklica dolgo trpela v tišini

Nad nemočno pastorko se je spravljal zlasti, ko sta bila mlajša otroka v vrtcu. Po več letih se je žrtev opogumila in prijavila gnusna početja.
Kazenski postopek se je vlekel celo večnost. FOTO: Leon Vidic
Za zaprtimi vrati doma, tam, kjer bi moral biti otrok najbolj varen, se je dve leti odvijala grozljiva, boleča zgodba, ki jo je deklica dolgo trpela v tišini. Ko je primer končno prišel pred sodišče, ni razgalil le kaznivega dejanja, temveč tudi globoko osamljenost otroka, ki mu lastna mati ni verjela.
Spolne zlorabe so se dogajale v obdobju, ko je imela manj kot 15 let in je živela v Velenju v skupnem gospodinjstvu s takrat 28-letnim očimom, materjo ter mlajšim polbratom in polsestro. Mati in očim sta delala v izmenah, kar je ustvarjalo okoliščine, v katerih je imel obtoženi dovolj časa in ...