Mati ji ni verjela, da jo očim zlorablja, bolečo zgodbo deklica dolgo trpela v tišini

DOBIL KAZEN

Nad nemočno pastorko se je spravljal zlasti, ko sta bila mlajša otroka v vrtcu. Po več letih se je žrtev opogumila in prijavila gnusna početja.

Za zaprtimi vrati doma, tam, kjer bi moral biti otrok najbolj varen, se je dve leti odvijala grozljiva, boleča zgodba, ki jo je deklica dolgo trpela v tišini. Ko je primer končno prišel pred sodišče, ni razgalil le kaznivega dejanja, temveč tudi globoko osamljenost otroka, ki mu lastna mati ni verjela. Spolne zlorabe so se dogajale v obdobju, ko je imela manj kot 15 let in je živela v Velenju v skupnem gospodinjstvu s takrat 28-letnim očimom, materjo ter mlajšim polbratom in polsestro. Mati in očim sta delala v izmenah, kar je ustvarjalo okoliščine, v katerih je imel obtoženi dovolj časa in ...