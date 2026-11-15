Mati očeta obtožuje spolne zlorabe osemletne hčerke, on trdi, da si je mati vse izmislila iz maščevalnosti

Ločitev staršev za otroke pomeni eno najtežjih življenjskih preizkušenj. V primeru, ki ga je pred tedni obravnavalo ljubljansko višje sodišče, pa so bitke med starši presegle običajna nesoglasja. Mati je očeta svoje hčerke obtožila spolnega nasilja nad njunim otrokom, oče pa trdi, da si je vse izmislila. Primer osemletne deklice razkriva travmatičnost takšnih sodnih sporov, v katerih bodo znova odločali med nujno zaščito otroka in možnostjo, da eden od staršev morda zlorablja sodni sistem.

Starši deklice s posebnimi potrebami (sum na ADHD in aspergerjev sindrom) so se predlani razšli. Mati se je odselila, deklica pa je ostala pri očetu v kraju, kjer je obiskovala šolo in bila vključena v specializirane strokovne obravnave. Sodišče prve stopnje je septembra istega leta izdalo začasno odredbo, s katero je določilo, da deklica med tednom (od ponedeljka do petka) biva pri očetu, z njim preživi en konec tedna v mesecu, preostale tri pa pri materi.

Enaindvajset mesecev pozneje, v začetku letošnjega junija, je mati vložila nujen predlog za takojšnjo ukinitev stikov z očetom. Kot razlog je navedla grozljivo hčerino izpoved. Ta naj bi ji zaupala, da ji je oče segel pod pižamo, jo otipaval in ji drgnil spolovilo.

Prvostopenjsko sodišče je ukrepalo in na podlagi materinih navedb izdalo sklep, s katerim je stike med očetom in hčerjo začasno v celoti ukinilo.

»Sodišče nasedlo mami«

Oče trdi, da si je spolno zlorabo mati izmislila, zato se je na odločitev prvostopenjskega sodišča pritožil. Višje sodišče v Ljubljani je opozoril, da je prvostopenjsko sodišče nasedlo materinim navedbam ter spregledalo vrsto nelogičnosti in ni izvedlo ključnih dokazov. Deklica naj bi namreč o očetovem domnevnem spolnem nadlegovanju prvič spregovorila v šoli marca letos. Center za socialno delo je v sodelovanju s policijo takrat začel postopek. A zatrjevanih spolnih zlorab niti ogroženosti, zaradi katere bi bili potrebni ukrepi za zaščito deklice, niso ugotovili.

Prvostopenjsko sodišče je očetu ukinilo stike s hčerjo, višje pa je prepoved kontaktov ukinilo.

Isti očitek je sledil 29. maja, ko naj bi deklica o domnevnem očetovem nadlegovanju povedala materi: »Oče je z roko šel pod pižamo in šlatal l...« Mati je na podlagi tega 3. junija vložila kazensko ovadbo, 4. junija pa še predlog za ukinitev stikov. Oče in kolizijski skrbnik pa sodnike opozarjata na časovno neskladje: če je deklica materi tako pretresljivo stvar zaupala že 29. maja, zakaj je ta s kazensko ovadbo čakala pet dni?

Poleg tega, da je hči zaradi nevrorazvojnih motenj še posebno dovzetna za sugestije in manipulacije. Hči naj bi mu celo zaupala, da ji je prav mati naročila, naj se drgne po spolovilu. Mati da si je obtožbe izmislila iz občutka poraženosti, ker deklica med tednom živi pri njem, sama pa mora plačevati preživnino in ima z njo stike le ob koncih tedna. Trdi, da je deklica pri njem sproščena, vesela in srečna, kar naj bi potrdili tudi njena pediatrinja in sodna izvedenka.

Kdo govori resnico?

Višje sodišče v Ljubljani je očetovi pritožbi ugodilo, sklep v celoti razveljavilo in zadevo vrnilo v ponovno odločanje. Senat je okrcal prvostopenjsko sodišče, ker je v obrazložitvi povzemalo materine navedbe, prezrlo pa očitna protislovja. Kako je mogoče, da marca ob enakih očitkih policija in center za socialno delo nista zaznala ogroženosti, tri mesece pozneje pa je CSD nenadoma ugotovil drugače, ne da bi pojasnil, kaj se je vmes spremenilo? »Ni razvidno, ali so se po marcu 2026 dogajale še kakšne dodatne spolne zlorabe oziroma v čem so se okoliščine v teh treh mesecih tako spremenile, da CSD, ki prvotno (marca 2026) ni zaznal ogroženosti, zdaj svoje mnenje spreminja,« opozarjajo.

Oče trdi, da si je mati obtožbe izmislila iz občutka poraženosti, ker deklica med tednom živi pri njem, ona pa mora plačevati preživnino.

Sodišče je sicer pritrdilo, da je treba ob sumih zlorab ukrepati hitro in da ima mnenje CSD veliko težo. »Vendar to sodišča ne odrešuje dolžnosti, da mora svojo odločitev opreti na skrbno in celovito presojo vseh okoliščin.« Višje sodišče je opozorilo tudi, da lahko sodišče ob dvomu o otrokovi ogroženosti poseže po milejšem ukrepu, denimo stikih pod nadzorom.

Iz sodnih dokumentov izhaja, da naj bi deklica zdaj živela z materjo na drugem koncu Slovenije in neredno obiskovala šolo. Prvostopenjskemu sodišču so zato naložili, naj preveri tudi, ali deklica sploh še obiskuje terapije oziroma srečanja s strokovnjaki zaradi posebnih potreb.