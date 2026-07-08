Matic zaradi pijane voznice ob nogo

SOJENJE

Ana Marija Suhoveršnik je obtožena nevarne vožnje v cestnem prometu. Konec januarja 2017 je trčila v brata, ki sta potiskala okvarjeno vozilo.

Še dobro se 28. januarja 2017 ni začel dan, ko se je na črnuški obvoznici v Ljubljani zgodila nesreča, ki je Maticu K. za vedno spremenila življenje. Tistega dne, bilo je okoli polnoči, je po prepričanju tožilstva Ana Marija Suhoveršnik s peugeotom vozila z Brnčičeve proti krožišču Tomačevo. V krvi je imela 1,16 promila alkohola, zaradi česar, tako tožilstvo, ni bila sposobna varne vožnje. Na smernem vozišču z dvema prometnima pasovoma je vozila po levem, prehitevalnem pasu. Pri čemer pa da hitrosti vožnje ni prilagodila stanju vozišča, vidljivosti, prometnim razmeram ter svojim vozniškim ...