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Matic zaradi pijane voznice ob nogo

Ana Marija Suhoveršnik je obtožena nevarne vožnje v cestnem prometu. Konec januarja 2017 je trčila v brata, ki sta potiskala okvarjeno vozilo.
Peljala je proti krožišču Tomačevo. FOTO: Jure Eržen
Peljala je proti krožišču Tomačevo. FOTO: Jure Eržen
Aleksander Brudar
 8. 7. 2026 | 07:30
3:45
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Še dobro se 28. januarja 2017 ni začel dan, ko se je na črnuški obvoznici v Ljubljani zgodila nesreča, ki je Maticu K. za vedno spremenila življenje. Tistega dne, bilo je okoli polnoči, je po prepričanju tožilstva Ana Marija Suhoveršnik s peugeotom vozila z Brnčičeve proti krožišču Tomačevo. V krvi je imela 1,16 promila alkohola, zaradi česar, tako tožilstvo, ni bila sposobna varne vožnje. Na smernem vozišču z dvema prometnima pasovoma je vozila po levem, prehitevalnem pasu. Pri čemer pa da hitrosti vožnje ni prilagodila stanju vozišča, vidljivosti, prometnim razmeram ter svojim vozniškim ...
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