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NPU

Matu in Draganu zasegli 30 kil kokaina

Preiskovalcema je padla v oči nakupovalna vrečka modre barve, ki jo je moški nosil.
Šlo je za zelo čist kokain. FOTO: Npu

Šlo je za zelo čist kokain. FOTO: Npu

Droga je bila v dveh vrečah. FOTO: Npu

Droga je bila v dveh vrečah. FOTO: Npu

V vsakem paketu je bilo po kilogram droge. FOTO: Npu

V vsakem paketu je bilo po kilogram droge. FOTO: Npu

O tem, ali dokazi lahko ostanejo v spisu ali ne, zdaj presoja sodnica Jasmina Ivančič. FOTO: Dejan Javornik

O tem, ali dokazi lahko ostanejo v spisu ali ne, zdaj presoja sodnica Jasmina Ivančič. FOTO: Dejan Javornik

Šlo je za zelo čist kokain. FOTO: Npu
Droga je bila v dveh vrečah. FOTO: Npu
V vsakem paketu je bilo po kilogram droge. FOTO: Npu
O tem, ali dokazi lahko ostanejo v spisu ali ne, zdaj presoja sodnica Jasmina Ivančič. FOTO: Dejan Javornik
Aleksander Brudar
 19. 8. 2026 | 05:13
4:17
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Tri dni pred lanskim božičem so se na Nacionalnem preiskovalnem uradu (NPU) pohvalili, da so odvzeli prostost dvema osumljencema, ki so ju prijeli v Ljubljani med primopredajo več kot 30 kilogramov kokaina. Po besedah tedanjega direktorja NPU Darka Muženiča gre za kokain izredno čiste kakovosti, ki bi bil na trgu vreden 750.000 evrov. Na vprašanje, ali je zaplenjena enormna količina kokaina povezana s klani, ki delujejo tudi na ozemlju Slovenije, Muženič zaradi interesa preiskave ni neposredno odgovoril: »Mamilo izvira iz tujine, države izvora še ne morem komentirati, povezavo z morebitnimi klani in drugimi kriminalnimi združbami pa še ugotavljamo, tako da se naše delo nadaljuje z nezmanjšano intenzivnostjo.« Pri tem je dodal, da klani kljub temu čutijo policijsko delovanje: »Poslovanje je zagotovo okrnjeno že iz preprostega dejstva, da so vodje v priporu – ni pa popolnoma onemogočeno, in tukaj nadaljujemo svoje aktivnosti.«

750 TISOČ EVROV je bil vreden zasežen kokain.

Kako daleč so policisti prišli pri ugotavljanju morebitne povezanosti s kavaškim ali škaljarskim klanom, še ni znano. A dejstvo je, da sta osumljenca, slovenski državljan Mato Međeral in srbski državljan Dragana Miljić, od sredine lanskega decembra v priporu. Vmes so jima že vročili obtožnico zaradi neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami ter sta tako od statusa osumljencev prešla med obtožence. A dlje od predobravnavnega naroka, ki poteka pred ljubljansko okrožno sodnico Jasmino Ivančič, še nista prišla. Njuna obramba, odvetnika Miloš Zarić in Jernej Radež, je namreč zahtevala izločitev vseh dokazov, ki so ju zoper obtožena zbrali preiskovalci NPU, ker da naj bi bili pridobljeni nezakonito. Ali gre za upravičene zahteve ali ne, zdaj z zaslišanjem določenih prič ugotavlja sodnica.

Skrita prostora v tovornjaku

Kaj natančno tožilstvo očita obtoženima, ni znano, saj obtožnice še niso prebrali. Če bodo vsi dokazi ostali v spisu, se bosta obtožena med glavno obravnavo najverjetneje težko izognila dejstvu, da so odkrili 30 kilogramov droge. Kot je že januarja poročal Večer, sta preiskovalca NPU 16. decembra lani v civilnih oblačilih in s civilnim avtomobilom na območju Ljubljane, tudi Brnčičeve ulice, opravljala operativne naloge. Tam naj bi po naključju opazila Međerala, ki je šel od sopotnikove strani tam parkiranega tovornjaka z ljubljansko registracijo.

Obramba zahteva izločitev vseh dokazov, ker naj bi bili pridobljeni nezakonito.

Preiskovalcema je padla v oči nakupovalna vrečka modre barve, ki jo je moški nosil. Že od daleč je bilo mogoče videti, da ni ravno peresno lahka, in to zaradi hoje in načina nošenja. Međeral je vrečko prinesel do parkiranega avtomobila znamke Kia in jo položil v prtljažnik. Preiskovalca je zanimalo, kaj je v vrečki, saj naj bi v tem času že izvedela, da gre za starega znanca policije, ki ga je že obravnavala zaradi trgovine z drogo. Pristopila sta do njega in opravila policijski postopek, po natančnem pregledu vsebine vrečke pa ugotovila, da se je njun sum, da je v njej droga, izkazal za upravičenega.

V kijinem prtljažniku pa ni bila le ena modra vreča, temveč dve. Drugo naj bi očitno prinesel v avto, še preden sta ga opazila. Nekaj trenutkov kasneje sta odvzela prostost še Miljiću, vozniku tovornjaka, iz katerega naj bi Međeral prevzel kokain. V obeh nakupovalnih vrečkah je bilo skupno 30 paketov vakuumsko pakiranega kokaina. Podrobneje so pregledali tudi tovornjak in v njem odkrili dva skrita prostora na levi in desni strani zgornjega dela kabine. Da so ju odkrili, so morali policisti najprej odviti nosilce predalov nad zgornjo posteljo za voznika na potniškem delu kabine. Šele ko so odstranili del izolacije, sta se odprla prostora v velikosti 15 krat 35 centimetrov. Ravno dovolj velika, da je bilo po prepričanju preiskovalcev vanju mogoče skriti 30 paketov droge, težkih po en kilogram. 

Droga je bila v dveh vrečah. FOTO: Npu
Droga je bila v dveh vrečah. FOTO: Npu

V vsakem paketu je bilo po kilogram droge. FOTO: Npu
V vsakem paketu je bilo po kilogram droge. FOTO: Npu

O tem, ali dokazi lahko ostanejo v spisu ali ne, zdaj presoja sodnica Jasmina Ivančič. FOTO: Dejan Javornik
O tem, ali dokazi lahko ostanejo v spisu ali ne, zdaj presoja sodnica Jasmina Ivančič. FOTO: Dejan Javornik

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