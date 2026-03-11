  • Delo d.o.o.
SOJENJE

Med begom so v policista vrgli celo sedež iz avta

Sodijo obtoženim kraje sefa iz trgovskega centra. Policista sta jih zasačila, ko so nalagali plen v avto.
Za tarčo so si vlomilci izbrali trgovski center v Krškem. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Andrej Kovačič je prišel iz zapora sam, saj kazen prestaja na odprtem oddelku. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Matej Kovačič pravi, da ga ni bilo zraven. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Višja državna tožilka Mateja Roguljič še ni predstavila kazni v primeru priznanja krivde. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Za tarčo so si vlomilci izbrali trgovski center v Krškem. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda
Matej Kovačič pravi, da ga ni bilo zraven. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda
Tanja Jakše Gazvoda
 11. 3. 2026 | 06:55
0:16
Tale nočna akcija je bila prav filmska: najprej so vlomili v enega od nakupovalnih centrov v Krškem, da so prišli do težkega sefa z denarjem in drugimi vrednimi predmeti. Ko so ga po stopnicah le nekako privlekli do nakladalne rampe, kjer so parkirali avto, pa sta jih pri nakladanju presenetila kriminalista. Sledil je kar 18 kilometrov dolg vratolomni beg peterice, ki je v policiste med vožnjo metala vse, kar jim je prišlo pod roke. Celo zadnji sedež avtomobila je frčal po zraku, da bi ustavil može v modrem. Trojica obtoženih je zdaj sedla na zatožno klop krškega okrožnega sodišča. Očitkov niso priznali, dva pa se bosta o krivdi pred sodnico Cvetko Ogorevc Sotelšek izrekla danes.

18 KILOMETROV so bežali pred policisti.

Trije skočili v prtljažnik

Zgodilo se je 2. septembra 2023 nekaj čez drugo uro ponoči. Ko so zamaskirani neznanci vlomili skozi prva vrata Mercatorja v Krškem, se je vklopil tihi alarm. Varnostna služba je takoj obvestila policiste in ena patrulja je bila le kakšnega pol kilometra stran. Policista sta se pripeljala do zadnjega dela trgovine, kjer so skladiščni prostori, tam pa je bil bel renault scenic brez registrskih tablic.

Avto je bil parkiran tako, da je bil zadnji del obrnjen proti nakladalni rampi, na kateri je že bil sef, vsa vrata avta, tudi prtljažna, pa so bila odprta. Očitno se je peterica pripravljala, da bo težak sef, s katerim so med vlečenjem po stopnicah poškodovali stopnice in ploščice, naložila v avto, a sta jih policista presenetila.

Zamaskiranci, oviti v kapuce, kape in šale, so brez plena na hitro poskakali v avto, dva spredaj, trije pa kar v prtljažnik – niti vrat prtljažnika jim ni uspelo zapreti. Potem je sledil beg, policista pa z modrimi lučmi in sirenami za njimi. Bežali so v smeri proti Leskovcu pri Krškem, naprej do Velike vasi in Straže pri Raki proti Šentjerneju.

Njihova vožnja je bila res na meji zmogljivosti avtomobila, saj so gume cvilile, hitrost pa je na določenih odsekih dosegala tudi trikrat višjo od dovoljene. V Leskovcu pri šoli, kjer je omejitev 30 km/h, so peljali krepko čez 100, ničkolikokrat so sekali ovinke, peljali celo po levi strani ceste, hkrati pa poskušali ustaviti policiste. Tako so na primer sopotniki, ki so bili v prtljažniku, s kovinsko palico drsali po asfaltni podlagi ceste, da so se dvigovali prah in goreče iskre. Eden od potnikov je policistoma svetil v obraz z močno svetilko, med vožnjo pa so postopoma odvrgli kar tri železne palice. Na srečo nobena ni zadela policijskega vozila. Na Smedniku so se v lov vključili še novomeški policisti in poskušali ustaviti bežeče, a so jih ti z nevarnim manevrom obvozili in bežali naprej.

Veliko sledi

V Zameškem je sledil nov »pozdrav« iz avta vlomilcev – skozi prtljažnik je poletel kar zadnji sedež avta, tako da sta imela policista kar veliko dela, da sta zavrla in ga obvozila. Nato so se v lov vključili še šentjernejski policisti, ki so dobili nalog za uporabo stingerja, torej prisilnega sredstva, ki preluknja pnevmatike. Stinger je vlomilce le prisilil, da so se ustavili, a to ni pomenilo konca pregona. Vseh pet se je podalo v beg, dva v gozd na eni strani ceste ceste, trije na drugi. Policisti jih tam niso prijeli, so pa zavarovali številne sledi, tako v avtu kot na odvrženih predmetih, ki jih je bilo ob 18-kilometrov dolgi poti bežanja kar precej.

Stinger je bežečo peterico le prisilil, da so se ustavili, nato so se peš podali v beg.

Sledi so analizirali v Nacionalnem forenzičnem laboratoriju in tako izsledili peterico. Tridesetletni Andrej Kovačič je iz Dobruške vasi, oče petih otrok je na sodišče prišel z odprtega oddelka zapora na Igu, kjer prestaja kazen. O krivdi se ni izrekel, saj bo najel odvetnika, seveda prek brezplačne pravne pomoči.

Devetindvajsetletni Alen Brajdič iz Vejarja pri Trebnjem se je na sodnijo javil iz novomeškega zapora, kjer prestaja zaporno kazen. Zatrdil je, da ni kriv.

Enaintridesetletni Matej Kovačič iz Dobruške vasi, oče šestih otrok, pa se je začudeno spraševal: »Zakaj bi priznal, če nisem bil zraven?«

O krivdi se bosta danes izrekla še 28-letni Sebastjan Kovačič iz Mihovice pri Šentjerneju, oče štirih otrok, ki je od prejšnjega tedna v priporu v Celju, in 24-letni Kristijan Šiljić, prav tako iz Mihovice pri Šentjerneju, oče dveh malčkov in brat Samireja Šiljiča, ki je osumljen v zadevi Šutar. Samireju Šiljiću so namreč odvzeli prostost in ga priprli po preobratu v preiskavi po tragični smrti Novomeščana Aleša Šutarja, ko je ena od prič spremenila izjavo.

Prav vsi obtoženi, torej Andrej Kovačič, Alen Brajdič, Matej Kovačič, Sebastjan Kovačič in Kristijan Šiljić, so se v preiskavi zagovarjali z molkom. Tožilka Mateja Roguljič še ni predstavila kazni, ki jih je imela v mislih v primeru priznanja krivde. 

sojenjetrgovski centerpolicija
