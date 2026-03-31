Med delom na strehi zdrsnil v globino: 77-letnika odpeljal helikopter

Gorenjski operativno komunikacijski center je na številko 113 v zadnjih 24 urah sprejel 94 klicev. Za posredovanje v interventnih dogodkih jih je bilo 32, od tega eden o pogrešani osebi, ki je bila v nadaljevanju tudi najdena v iskalni akciji, trije o povoženi divjadi, eden o nesreči pri delu.

Nesreča pri delu

Tržiški policisti so bili včeraj nekaj po 12. uri obveščeni o padcu 77-letnega moškega, ki je padel s strehe med izvajanjem del na svoji stanovanjski hiši. Po nudeni pomoči zdravstvenega osebja je bil s kraja s helikopterjem Slovenske vojske prepeljan v UKC Ljubljana. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno okrožno državno tožilstvo, sporočajo s PU Kranj.