Med delom v gozdu moškega pod seboj pokopal traktor

V sredo se je nekaj minut pred poldnevom v naselju Cogetinci v občini Cerkvenjak pri delu v gozdu prevrnil traktor, s pomočjo katerega je domačin spravljal les, je poročala Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Na srečo je bilo v gozdu v času nesreče več ljudi, ki so pomagali vozniku traktorja in ga še pred prihodom gasilcev in reševalcev rešili izpod traktorja.

Gasilci PGD Cerkvenjak so zavarovali kraj dogodka, postavili traktor na kolesa, nudili pomoč reševalcem nujne medicinske pomoči pri oskrbi in prenosu poškodovanca ter zavarovali območje, na katerem je pristal helikopter Slovenske vojske, s katerim so moškega, šlo je za 72-letnega domačina, so sporočili s s Policijske uprave Maribor, odpeljali na zdravljenje v mariborski klinični center. Moški se je v nesreči huje poškodoval, vendar ni v smrtni nevarnosti, so še sporočili s PU Maribor. Policisti so opravili ogled kraja, zbirajo obvestila in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno okrožno državno tožilstvo.