Med gašenjem požara na Koroškem eksplodirala plinska jeklenka, vikend zgorel do tal (FOTO)

V Ludranskem vrhu pri Črni na Koroškem je včeraj okoli 22. ure zagorel lesen vikend. Požar je objekt v celoti uničil, med intervencijo pa je prišlo tudi do eksplozije plinske jeklenke, ki je povzročila velik oblak ognja in močan udarni val. Kot so sporočili gasilci Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Črna na Koroškem, jih je ob prihodu na kraj pričakal že polno razvit požar. Okoliški domačini so sicer poskušali objekt pogasiti z gasilnimi aparati, vendar je bil ogenj premočan.

Zaradi oddaljenosti objekta od gasilskih cistern so morali gasilci po zelo strmem terenu napeljati približno 150 metrov dolgo cevno linijo, nato pa so začeli gasiti goreči vikend. Ravno ob njihovem prihodu na kraj intervencije je v objektu eksplodirala plinska jeklenka. Eksplozija je povzročila velik oblak ognja in močan udarni val. V objektu je bila še ena plinska jeklenka, ki je na srečo ostala nepoškodovana. Najpomembnejše je, da v eksploziji ni bil nihče poškodovan. Kljub posredovanju gasilcev je vikend žal v celoti zgorel.

FOTO: Mojca Obretan, Facebook Gasilci Črna na Koroškem

Na pomoč so poklicali tudi mežiške gasilce

Zaradi odročnosti lokacije so gasilci PGD Črna na Koroškem že med vožnjo na intervencijo aktivirali tudi kolege iz PGD Mežica, ki so priskočili na pomoč pri zahtevnem posredovanju.