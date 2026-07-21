Med izvajanjem del prišlo do nesreče, z moškim je hudo

Policija sporoča, da se je v Mariboru med izvajanjem del, pri delu s strojem hudo poškodoval moški, ki je bil odpeljan v bolnišnico. Po doslej zbranih informacijah je tuja krivda pri tem izključena.

Mariborski operativno komunikacijski center je med 5. uro včeraj in 5. uro danes, sprejel 231 klicev, med temi 113 interventnih, oz. takšnih, da je bilo potrebno posredovanje Policije. V opisanem času so obravnavali tudi: 12 kaznivih dejanj, 14 prometnih nesreč I. kategorije, prometni nesreči II. kategorije, prometno nesrečo III. kategorije ter 5 prijav kršitev javnega reda in miru, od tega 2 v zasebnem prostoru.