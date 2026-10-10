Med krajo 13.000 evrov vrednih hrastov Brajdič s traktorjem skoraj povozil policista

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Robi Brajdič - Sandrin in Arnes Mušić sta priznala krivdo, Marjan Bilobrk se še pogaja s tožilstvom.

Krakovski gozd, eden najpomembnejših nižinskih hrastovih gozdov v Sloveniji, je res bogat z lesom. To vedo tudi nepridipravi, zato je občasno slišati glas motornih žag, ki žagajo les brez odkazila. Tako je bilo tudi v začetku letošnjega leta, ko se je skupina predrznežev lotila najboljših hrastov v delu gozda, ki je last Škofije Novo mesto. Za sečnjo so izbrali najboljše hraste, stare celo 200 let in več. Ta les bi lastniki prodali izključno na licitacijah in bi zagotovo dosegli najvišje cene. A z nestrokovnim posekom so kapitalni hrasti končali kot drva. Policisti so na kraju dogodka stopili ...