Med odstranjevanjem sončnega panela zgrmel 4 metre v globino

S PU Celje sporočajo, da so bili v soboto zjutraj obveščeni o nesreči pri delu, ki se je zgodila v Velenju. Pod 48-letnim delavcem se je med odstranjevanjem sončnega panela s strehe udrla strešna kritina in je padel približno 4 metre v globino. Pri padcu se je hudo poškodoval. Policija v omenjenem primeru zbira obvestila v smeri suma storitve kaznivega dejanja ogrožanje varnosti pri delu.

Na Operativno komunikacijski center Policijske uprave Celje smo v zadnjih treh dneh prejeli 845 klicev občanov. 192 klicev je bilo interventnih, 2 nujna.

41 interventnih klicev je bilo s področja kriminalitete, 9 s področja javnega reda in miru, 92 s področja prometne varnosti in 51 s področja javnega reda in miru.