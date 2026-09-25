Med pospravljanjem drvarnice v Cerkvišču odkrili pravi arzenal: bombe, mine, puška in strelivo

Precej neprijetno presenečenje je med pospravljanjem drvarnice čakalo lastnike objekta v Cerkvišču. Namesto stare krame so naleteli na nevarna eksplozivna sredstva, med drugim ročne bombe in protipehotne mine.

Policisti Policijske postaje Črnomelj so bili o najdbi obveščeni v četrtek popoldan. Na kraj so poleg policistov prišli tudi bombologi, ki so pregledali najdena sredstva. Izkazalo se je, da je šlo za večjo količino nevarnega orožja. Našli so dve ročni bombi M75, dve ročni bombi M52, štiri protipehotne mine MPA2, eno protipehotno mino PMA-1 in deset vžigalnikov za mine MPA2. Eksplozivna sredstva so prevzeli bombologi.

Našli tudi puško in strelivo

Presenečenj s tem še ni bilo konec. Policisti so na kraju našli tudi lovsko puško znamke Mauser Kar98 ter več kosov streliva. Zaradi suma kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa z orožjem ali eksplozivom so policisti dogodek evidentirali kot kaznivo dejanje. O vseh ugotovitvah bodo seznanili Okrožno državno tožilstvo v Novem mestu.

Kako so bombe, mine, puška in strelivo pristali v drvarnici, policija za zdaj ni pojasnila.