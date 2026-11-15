Med pripravo kosila zagorelo olje, ženska utrpela opekline, posredovali gasilci

Med pripravo kosila je v soboto, 14. novembra, okoli 13. ure v kuhinji stanovanjske hiše na območju Bežigrada v Ljubljani zagorelo olje na štedilniku. Ženska je poskušala požar pogasiti, pri tem pa se je lažje poškodovala in utrpela opekline. Na kraj dogodka so prihiteli gasilci, ki so požar pogasili. Po prvih podatkih je nastalo za okoli 3000 evrov materialne škode.

Ljubljanski policisti so opravili ogled kraja požara in nadaljujejo zbiranje obvestil, da bi ugotovili vse okoliščine dogodka. O ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo, je sporočila Špela Škoporc, predstavnica za odnose z javnostmi Policijske uprave Ljubljana.

Kako ravnati, če zagori olje?

Ob požaru jedilnega olja je potrebna posebna previdnost, saj lahko nepravilno gašenje povzroči še večjo nevarnost. Gorečega olja nikoli ne smemo gasiti z vodo. Ob stiku vode z vročim oljem lahko pride do burne reakcije, pri kateri goreče olje brizgne po prostoru in povzroči hude opekline ali razširitev požara.

Uprava RS za zaščito in reševanje svetuje naslednje: