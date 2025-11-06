Ključna priča v primeru Rušitijevega uboja umrla med sojenjem, resnico iščejo posnetki kamer

SOJENJE SE BO NADALJEVALO

Zakaj se je Gregor Finc tik pred ubojem sprl s slaščičarjem, ostaja uganka.

Kaj se je 26. julija lani pol ure pred polnočjo dogajalo v Okrepčevalnici in sladolednem centru Fontana v središču Grosuplja pred ubojem Đevdeta Rušitija, najverjetneje nikoli ne bomo izvedeli. Ključna priča Darko N. je namreč, kot je včeraj sporočila razpravljajoča ljubljanska okrožna sodnica Ana Babnik, 27. septembra letos umrl. Sodnica je Darka N. na prostor za priče vabila že za obravnavo, razpisano 29. septembra. Takrat še ni vedela, da gospoda ni več med nami. Po njeni zaslugi so pričo sicer le nekaj dni prej sploh odkrili. S posnetkov videonadzornih kamer lokala je sodnica namreč ...