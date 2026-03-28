Med Tržiščem in Sevnico divjal kot nor, 34-letnica potrebovala zdravniško pomoč

V četrtek nekaj pred 15. se je zgodila prometna nesreča z udeležbo treh vozil na cesti med Tržiščem in Sevnico pred Jelovcem. Sevniški policisti so ugotovili, da je za nesrečo odgovoren 45-letni voznik osebnega avtomobila, ki je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom in trčil v avtomobil, ki ga je pred njim vozil 30-letni voznik. Njegovo vozilo je odbilo še v avtomobil 34-letne voznice, ki je ustavila avtomobil zaradi ovire na cesti. 34-letna udeleženka je zaradi lažjih poškodb potrebovala zdravniško pomoč. Policisti bodo povzročitelju nesreče zaradi kršitve izdali plačilni nalog.

Voznik začetnik trčil v stanovanjsko hišo, lažje je poškodovan

O prometni nesreči v Dednji vasi na območju Brežic pa so bili policisti obveščeni nekaj po 16. uri. Brežiški policisti so ugotovili, da je 18-letni voznik začetnik zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad avtomobilom, zapeljal s ceste in trčil v stanovanjsko hišo. 18-letniku, ki je zaradi lažjih poškodob potreboval zdravniško pomoč, bodo zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.