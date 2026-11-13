Med vožnjo sta se sprla, nato je počilo še doma: oba končala s poškodbami

Spor med partnerjema se je v okolici Kopra končal s fizičnim obračunom, pri katerem sta bila poškodovana oba. 45-letni moški in 44-letna ženska sta se najprej sprla med vožnjo proti domu, nato pa je med njima znova prišlo do nasilja še na domačem naslovu. Policisti so bili o dogodku obveščeni v četrtek, 12. novembra, ob 5.22. Z zbiranjem obvestil so ugotovili, da sta se partnerja sprla v avtomobilu. Ženska je moškega udarila v predel očesa, on pa jo je nato izpustil iz vozila in odpeljal naprej.

Ženska se je zatem s taksijem odpeljala na domači naslov, kjer sta se znova sprla. Tokrat naj bi jo 45-letnik udaril v nos. Policisti so opravili ogled kraja dogodka. Zaradi suma storitve kaznivega dejanja lahke telesne poškodbe bodo kazensko ovadbo podali zoper oba, je sporočil Loris Čendak, višji policijski inšpektor Policijske uprave Koper.

Kaj storiti, če spor med partnerjema preraste v nasilje?

Prepiri in nesoglasja lahko prerastejo v nevarne situacije, zato je pomembno, da posameznik pravočasno prepozna znake nasilja in poskrbi za svojo varnost. Če se znajdete v podobnem položaju, upoštevajte nekaj pomembnih nasvetov: