Med Vrhniko in Logatcem nočna tragedija! 26-letnik po trku umrl ob cesti

Danes, okoli 2. ure, se je na cesti med Vrhniko in Logatcem zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl 26-letni voznik osebnega vozila. Po do sedaj zbranih obvestilih je do prometne nesreče prišlo, ker je voznik zaradi vožnje preblizu robu zapeljal s ceste in trčil v odbojno ograjo in nato še v drevesa ob cesti, so navedli na PU Ljubljana.

Umrl na kraju

Pri tem se je voznik tako hudo poškodoval, da je na kraju umrl. Policisti nadaljujejo zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah nesreče. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.