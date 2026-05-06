Medicinska sestra trdila, da možganske kapi niso prepoznali

Ženska, ki je utrpela možgansko kap, je zaradi po njenem mnenju neustrezne bolnišnične obravnave na kardiološkem oddelku bolnišnice zahtevala odškodnino. V tožbi je zatrjevala, da je bila v času, ko je doživela možgansko kap, budna in da je nato s težavo vstala iz postelje in se odpravila na hodnik, kjer je srečala medicinsko sestro. Želela jo je opozoriti na roko, ki je bila zvita, in na svoje težave z govorjenjem, vendar ji je medicinska sestra menda le nakazala, naj gre nazaj v sobo, kjer je budna ležala na postelji. Da je ponoči utrpela možgansko kap, so ugotovili šele zjutraj po menjavi izmene. Ker je takrat že preteklo časovno okno za izvedbo zdravljenja s trombolizo, je ženska po lastnih trditvah utrpela katastrofalne posledice. Medicinska sestra se ji po njenem ni posvetila dovolj, da bi prepoznala znake možganske kapi in ustrezno ukrepala.

Prvič je bila uspešna

Ženska je od ljubljanskega kliničnega centra in zavarovalnice s tožbo terjala 157.600 evrov odškodnine, in v prvem sojenju okrožno sodišče v Ljubljani prepričala, da zdravstveno osebje kliničnega centra v noči na 4. november 2014 ni pravočasno prepoznalo znakov ishemične možganske kapi. Okrožno sodišče ji je pritrdilo, da zdravstveno osebje ni ravnalo v skladu s pravili stroke, a je višje sodišče sodbo razveljavilo in vrnilo v nov postopek.

Od ljubljanskega kliničnega centra in zavarovalnice je terjala 157.600 evrov odškodnine.

V drugem sojenju pa je sodišče prve stopnje prišlo do sklepa, da so z žensko ravnali strokovno in da je bilo ravnanje zdravstvenega osebja ustrezno. Ugotovilo je, da je tožnica možgansko kap očitno prespala in na hodnik sploh ni prišla oziroma tam sestre ni srečala, zato se je vrnila v posteljo in zaspala do jutra. Ženska je na takšno sodbo spisala pritožbo in med drugim menila, da je sodišče medicinski sestri verjame zgolj zato, ker je pač medicinska sestra. Ta je na sodišču, čeprav se vseh detajlov po več letih od dogodka sicer ni spominjala, prepričljivo pojasnila, da bi tožnico, če bi jo ponoči opazila na hodniku, vprašala, zakaj je prišla na hodnik, tako kot vsakega drugega bolnika. S pomočjo drugih dokazov pa se je sodišče lahko prepričalo, da je medicinska sestra sicer skrbna in vestna pri opravljanju svojih nalog.

Tožnica, ki je trdila, da je bila ves čas budna, se ni spomnila, da so v sobo prihajale sestre, čeprav te ponoči opravljajo obhode po sobah na vsako uro.

Sodišče prve stopnje je po mnenju višjega tudi ustrezno pojasnilo, da bolnica takrat ni uporabila zvonca ali o svojem stanju poskušala obvestiti bolnice na sosednji postelji ali medicinske sestre ob vsakem njenem nočnem prihodu. Ker opisuje, da je bila zelo prestrašena, bi bilo pričakovati, da bi pomoč vsaj poskušala priklicati tudi na kak drug način. Poleg tega se tožnica, ki je trdila, da je bila ves čas budna, ni spomnila, da so v sobo prihajale sestre, čeprav te opravljajo obhode po sobah ponoči na vsako uro, in da je denimo bolnica na sosednji postelji ob enem od v teh obiskov prejela pomirjevalo itd. Glede na vse je sodišče zaključilo, da je po možganski kapi spala oziroma je zaspala po tem, ko na hodniku ni srečala sestre. Sodišče pa je tudi izpostavilo, da je ženska na sodišču povedala, da je vso noč jokala, a je to zatrdila šele, ko sta o tem, da sta jo našli objokano, izpovedali drugi sestri, ki sta delo opravljali v jutranji izmeni. V tožbi joka sploh ni omenila.

Maščevanje bivšega

Primer tožbe zaradi domnevno nestrokovnega dela medicinskega osebja bi bil najbrž povsem običajen, če ne bi zgodba dobila tudi nepričakovanega zapleta. Medicinska sestra se je po dogodku namreč razšla s svojim partnerjem, ki ga je imela v času spornega dogodka. Moški je med postopkom stopil v kontakt s tožnico in ji predlagal, da bi ji pomagal. Dejal je, da bo na sodišču pričal o tem, da se je v sporni noči prepiral s partnerico, ki je bila zato nepozorna v službi. Tožnica je ob klicu prepoznala, da je partner maščevalen, in mu v SMS-sporočilu posredovala kontaktne podatke svoje odvetnice, se je izkazalo. Pred sodiščem je nato priznal, da je klic opravil le zaradi želje po maščevanju, saj jo je želel oblatiti. Povedal je še, da se v spornem času (še) nista prepirala.