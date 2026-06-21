Medved iz reke naravnost v kamp! Ob Kolpo prihlačal na začetku glavne turistične sezone (FOTO)

ZARADI ŠTEVILNIH NAPADOV ŽE OBUPUJEJO

Čebelarji zaradi številnih napadov že obupujejo.

V turistično privlačni Poljanski dolini v črnomaljski občini je te dni v središču pozornosti enoletni medved, ki naj bi tehtal okoli 60 kilogramov. Ker ga je mati medvedka odgnala od sebe, se zdaj sam potika po območju ob Kolpi in išče svoj prostor pod soncem. Mladi kosmatinec si je za svoje domovanje izbral kar obe strani meje. Med Prilesjem in Kotom, kjer je razdalja slab kilometer, redno skoraj na istem mestu preplava Kolpo, ki je na tem delu široka do 150 metrov, in se seli iz Slovenije na Hrvaško ter nazaj. Domačini poudarjajo, da ni napadalen, ljudem se umika. S telefonom so ga posneli ...