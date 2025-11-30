Melamin s tožbo nad svojce pokojnega delavca, družina Južnič ponižana in strta

TRI LETA PO TRAGEDIJI

Kemična proizvodnja na tej lokaciji se mora ustaviti takoj, zahtevajo civilne iniciative.

Tri leta po delovni nesreči v Melaminu, ki je terjala sedem življenj, je podjetje vložilo tožbo zoper starše in zunajzakonsko partnerico delavca, za katerega v podjetju menijo, da je bil odgovoren za eksplozijo. Pravni postopek je v teku, podjetje Melamin od svojcev pokojnika terja plačilo 60.000 evrov. Družina Južnič, oče Renato in partnerica pokojnega Maria Južniča, je ogorčena, ponižana in strta. »Upam, da nihče v življenju ne doživi izgube sina in izgube zaupanja v sočloveka hkrati,« sta zapisala. V interesu moči Z nesrečo v podjetju Melamin je njihova družina izgubila otroka, partnerja, ...