Mesar Aleš brez razloga napadel in zverinsko pretepel znanca, med zdravljenjem je ta umrl

GROZLJIVO

Koprsko okrožno sodišče je 39-letnemu Alešu Krebelju izreklo zgolj varnostni ukrep.

Zverinski pretep ni bil posledica premišljenega ravnanja, temveč duševnih motenj in omamljenosti storilca, je v sredo razsodil senat koprskega okrožnega sodišča, predsedovala mu je sodnica Meri Mikac. Brez razloga je 39-letni mesar Aleš Krebelj brutalno napadel in izjemno hudo poškodoval nekdanjega sodnega izvršitelja, 58-letnega Davida Rebca iz Ilirske Bistrice, in to v stanju neprištevnosti; ni bil sposoben razumeti pomena svojih dejanj in imeti v oblasti svojih ravnanj zaradi organske blodnjave motnje, sindroma odvisnosti od psihoaktivnih snovi, motenj mišljenja ter akutne psihoze ob ...