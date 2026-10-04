Mesec dni je po postojnski ulici sumljivo močno dišalo: policisti nato odkrili, kaj se skriva za hišo

Iz ene od postojnskih ulic je približno mesec dni prihajal tako intenziven vonj po konoplji, da so na Policijski postaji Postojna prejeli več anonimnih prijav. Policisti so navedbe preverili, sledila pa je hišna preiskava pri 63-letniku. Kar so našli, je preiskavo obrnilo v precej resnejšo smer.

Policisti so 2. oktobra na podlagi odredbe Okrajnega sodišča v Postojni opravili hišno preiskavo pri 63-letnem domačinu. Sprva so preverjali sum prekrška zaradi nedovoljene posesti prepovedane droge konoplje.

Na vrtu bujna konoplja, v kleti prostor za gojenje

Pri preiskavi so na vrtu stanovanjske hiše odkrili bujno rastočo hibridno sorto konoplje. Še več jih je čakalo v notranjosti hiše. V kleti so policisti našli zaprt in tehnološko prilagojen prostor, namenjen umetnemu gojenju rastlin konoplje. V času preiskave prostor sicer ni deloval in je bil prazen, vendar so v njem našli tudi rezervno opremo za takšno gojenje.

V stanovanjskem delu hiše so zasegli še določeno količino konoplje. Policisti so rastline, drogo in opremo zasegli.

Iz prekrška v sum kaznivega dejanja

Preiskava se je tako iz preverjanja suma prekrška prevesila v sum precej hujšega dejanja. Policija je na podlagi vseh ugotovitev ocenila, da obstajajo razlogi za sum kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami po prvem odstavku 186. člena kazenskega zakonika. Storitev kaznivega dejanja policisti očitajo 63-letniku iz Postojne.